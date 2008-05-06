Адаптация и настройка WordPress

Приветствую!

Требуется опытный человек, умеющий адаптировать нестандартные шаблоны под движок WordPress. Есть образец сайта с похожим функционалом, а затем уже будет нарисован и сверстан шаблон в соответствии с данными настройками. Желающим заняться данным проектом просьба иметь при себе работающие примеры работ с WordPress.

Краткое ТЗ:

Лента публикаций.

Сверху – рубрики (одинаковые для всех страниц блога, с возможностью полного/частичного отключения).

Слева – блоки виджетов, (одинаковые для всех страниц блога, с возможностью полного/частичного отключения):

– блок приветствия с текущей датой и обращением, здесь же поле для поиска и подписка на e-mail через FeedBurner;

– блок последних новостей, выводится 5-7 (кол-во задается через админ-панель) самых последних заголовков публикаций;

– блок лучших новостей месяца, выводится 5-7 (кол-во задается через админ-панель) лучших новостей месяца, по количеству просмотров;

– блок новостей прошедшей недели – все заголовки, начиная с понедельника по воскресенье каждой недели со ссылками (перед заголовком – указание даты публикации);

– блок или облако с тегами;

– новостей полезностей – простые поля для ввода кода кнопок счетчиков;

– последний блок – о проекте (обычные странички с минимумом текста).

Дополнительно, к каждой публикации на главной странице – набор кнопочек в Web 2.0 + при публикации каждой новости хотелось бы отельные поля для ручного заполнения (meta Title, meta Keywords и meta Description).

Просьба не оставлять комментарии вида "Обращайтесь, реализуем" или "Готовы выполнить все качественно и в срок", поскольку это означает, что вы не читали данного описания.

Интересуют сроки и желаемая сумма за проект, в соответствии с данным ТЗ.

Заранее благодарю