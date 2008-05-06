Требуется доводка по ShopCMS - доделать дизайн

Требуется доделать, уже свёрстанный шаблон.

Дописать стили для форм, заполнить товаром, и настроить меню.

Весь фронт работ в ТЗ.

Сам проект:

http://www.nordforsage.ru/

логин test

пароль test

На все вопросы отвечу ТОЛЬКО ПО ICQ 37-80-37-009

В личку не писать.

Бюджет - 1000 рублей, но если обоснуете или улучшите что либо, то можно и больше.

Срок - вчера, 1-2 дня не больше.

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Без положительных отзывов работа без предоплаты.

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Оплату гарантирую, лежит в кошельке, но после готовой работы.

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любой кто задаст вопросы:

"А почему сайт на профилактике?"

"А как увидеть пользовательскую часть?"

точно не подходит...