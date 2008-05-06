Шаблон и настройка сайта на DLE 7.0, на автомобильную тематику дизайн и контент УНИКАЛЬНЫЕ, т.е. не стандарт DLE. (автопортал) Требуется: 1. сделать шаблон для DLE 7.0 согласно ...
Требуется доводка по ShopCMS - доделать дизайн
Требуется доделать, уже свёрстанный шаблон.
Дописать стили для форм, заполнить товаром, и настроить меню.
Весь фронт работ в ТЗ.
Сам проект:
логин test
пароль test
На все вопросы отвечу ТОЛЬКО ПО ICQ 37-80-37-009
В личку не писать.
Бюджет - 1000 рублей, но если обоснуете или улучшите что либо, то можно и больше.
Срок - вчера, 1-2 дня не больше.
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Без положительных отзывов работа без предоплаты.
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Оплату гарантирую, лежит в кошельке, но после готовой работы.
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любой кто задаст вопросы:
"А почему сайт на профилактике?"
"А как увидеть пользовательскую часть?"
точно не подходит...
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