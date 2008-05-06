Верстка сайта на базе цмс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок259 просмотров

Верстка сайта по типу drive.ru

Цмс скорее всего друпал, но возможны варианты если убедите :)

контакты только ICQ

Drupal
17 лет назад
bataka
67 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров