Требуется доделать, уже свёрстанный шаблон. Дописать стили для форм, заполнить товаром, и настроить меню. Весь фронт работ в ТЗ. Сам проект: http://www.nordforsage.ru/ логин test пароль ...
Верстка сайта на базе цмс
Верстка сайта по типу drive.ru
Цмс скорее всего друпал, но возможны варианты если убедите :)
контакты только ICQ
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