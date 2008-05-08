Нужно на рабочий сайт натянуть дизайн DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок278 просмотров

Купил сайт, старый диз не нраавиться вообще... нужно поставить нормальный человеский так сказать дизайн но что бы не потерялся функционал сайта, так как стоит много модов. Ну и настроить все что бы работало.

DLE
17 лет назад
GSMtricks
Филипп 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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