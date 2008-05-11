Необходимо установить на хостинг ЦМСку

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок240 просмотров

Необходимо установить на хостинг ЦМСку "UMI.CMS PRO Business"

И затем заполнить разделы.

Ставиться будет сюда www.inlenivka.com

Сайт продукта - www.umi-cms.ru

Интересует срок и стоимость?

17 лет назад
pixl
Tox 
41 год
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров