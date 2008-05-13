100 саттелитов на ВордПресс и на ДЛЕ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок324 просмотра

За один саттелит по 8дол. Это за дизайн (шапка), натяг на двиг, заполнение контентом (статьи предоставляем всегда).

В день от 5 саттов!!!

WordPress
17 лет назад
SimplifiedD
Александр 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
7 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

AgatSoft
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-2)
17 лет назад
$8

Заявки фрилансеров

AgatSoft
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-2)
17 лет назад