Наполнить сайт, работающий на Джумле, контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен13 заявок345 просмотров

Необходимо перенести контент с работающего сайта на такой же сайт, работающий на CMS Джумла. Только текст и несколько картинок, дизайн уже установлен.

Адрес сайта http://aadt.com/

Оплата -WMZ

Просьба, обращаться людям, знающим Джумлу, также прошу указать вашу цену.

Joomla
17 лет назад
katal
67 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$40
GrandAgr
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$25
Заказ был исполнен в сроки и, главное - профессионально.
Четкая постановка задачи и быстрая оплата. Надеюсь на продолжение работы и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
GrandAgr
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад