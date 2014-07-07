Jason_Bourne

Марк Гершкович Jason_Bourne

 
43 годаРоссия/Новосибирск
19 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Программист PHP, MySQL

Навыки:

PHP, HTML, JavaScript, CSS, AJAX (JQuery, XAjax, есть собственные разработки), MySQL.

Изучаю ActionScript.

Предпочтительные задачи:

Разработка небольших проектов, связанных с программированием на PHP с использованием MySQL, установка и настройка CMS (WordPress, PhpNuke), доработка и изменение существующих скриптов.

Личные качества:

Исполнителен, легко обучаюсь.

Имею опыт разработки модулей системы PhpNuke, плагинов для WordPress.

Условия:

1. Оплата - через безопасную сделку.

2. Четкое ТЗ.

3. Доступность заказчика для связи.

4. Демонстрирую работу на своем сервере.

Не делаю и не участвую в разработке:

1. Порносайтов и сайтов эротической тематики.

2. Скриптов для спама, обхода капчи, взлома, эксплойтов и тому подобных.

3. Сайтов вареза, кряков.

4. Сайтов, нарушающих действующее законодательство.

5. Горящих проектов, "срочняков", которые нужно "обязательно сделать сегодня".

После некоторых событий с ценой и сроком определяюсь только ознакомившись с ТЗ и оценив объем работы. Заключаю договор тоже не раньше.

Если меня нет в аське - можете писать все равно - получу сообщения, когда зайду. Или пишите личное сообщение здесь.

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSjQueryAjax
Отзывы заказчиков
s-shevchuk
Сергей 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
4 балла
9 лет назад
Доп.функционал для магазина на базе ocStore
Заявлено 5 дней. Реально 2 месяца, и не до конца
Valexr
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Разработка плагина SimpleShop для ImpressPages
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
PoToP
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужно доделать функционал сайта услуг на WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MAKmaster
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
8 баллов
9 лет назад
Доработка php скрипта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Внести правки на сайт Wordpress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
36 отзывов(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга