Навыки:
PHP, HTML, JavaScript, CSS, AJAX (JQuery, XAjax, есть собственные разработки), MySQL.
Изучаю ActionScript.
Предпочтительные задачи:
Разработка небольших проектов, связанных с программированием на PHP с использованием MySQL, установка и настройка CMS (WordPress, PhpNuke), доработка и изменение существующих скриптов.
Личные качества:
Исполнителен, легко обучаюсь.
Имею опыт разработки модулей системы PhpNuke, плагинов для WordPress.
Условия:
1. Оплата - через безопасную сделку.
2. Четкое ТЗ.
3. Доступность заказчика для связи.
4. Демонстрирую работу на своем сервере.
Не делаю и не участвую в разработке:
1. Порносайтов и сайтов эротической тематики.
2. Скриптов для спама, обхода капчи, взлома, эксплойтов и тому подобных.
3. Сайтов вареза, кряков.
4. Сайтов, нарушающих действующее законодательство.
5. Горящих проектов, "срочняков", которые нужно "обязательно сделать сегодня".
После некоторых событий с ценой и сроком определяюсь только ознакомившись с ТЗ и оценив объем работы. Заключаю договор тоже не раньше.
Если меня нет в аське - можете писать все равно - получу сообщения, когда зайду. Или пишите личное сообщение здесь.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!