Доброго времени суток. Перенес магазин на другой вдс, перестала отправляться почта. Формочка отправляет 2 письма, одно админу, второе клиенту, ничего сложного. В логах нотисы. Шоп на вордпрессе. Отверстал другую формочку, её заодно нужно прикрутить к скрипту отправки ...
Нужно доделать функционал сайта услуг на WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный специалист по WordPress, чтобы доделать кое-какие плагины и дополнительные скрипты для сайта услуг. Например, сохранение в pdf и отправка на почту пользователю письма (сейчас недоработано) и отправка уведомлений на почту админу сайта (сейчас нечитабельно) и другие доработки по мелочи (сайт функционирует и раньше работал, только сейчас некоторые плагины глючат).
Учитывая несколько мелких задач обозначить цену заранее нереально, потому всем желающим будем показывать примерное ТЗ и выберем наиболее опытного ответственного исполнителя за адекватную оплату:)
Варианты оплаты - Qiwi или Вебмани, другие варианты потом обсуждаемы, но авансы все же тем, что есть: Qiwi или Вебмани!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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