Нужно доделать функционал сайта услуг на WordPress

Нужен опытный специалист по WordPress, чтобы доделать кое-какие плагины и дополнительные скрипты для сайта услуг. Например, сохранение в pdf и отправка на почту пользователю письма (сейчас недоработано) и отправка уведомлений на почту админу сайта (сейчас нечитабельно) и другие доработки по мелочи (сайт функционирует и раньше работал, только сейчас некоторые плагины глючат).

Учитывая несколько мелких задач обозначить цену заранее нереально, потому всем желающим будем показывать примерное ТЗ и выберем наиболее опытного ответственного исполнителя за адекватную оплату:)

Варианты оплаты - Qiwi или Вебмани, другие варианты потом обсуждаемы, но авансы все же тем, что есть: Qiwi или Вебмани!