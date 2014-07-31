Нужно доделать функционал сайта услуг на WordPress

Веб-программированиеЗавершен8 заявок120 просмотров
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Нужен опытный специалист по WordPress, чтобы доделать кое-какие плагины и дополнительные скрипты для сайта услуг. Например, сохранение в pdf и отправка на почту пользователю письма (сейчас недоработано) и отправка уведомлений на почту админу сайта (сейчас нечитабельно) и другие доработки по мелочи (сайт функционирует и раньше работал, только сейчас некоторые плагины глючат).

Учитывая несколько мелких задач обозначить цену заранее нереально, потому всем желающим будем показывать примерное ТЗ и выберем наиболее опытного ответственного исполнителя за адекватную оплату:)

Варианты оплаты - Qiwi или Вебмани, другие варианты потом обсуждаемы, но авансы все же тем, что есть: Qiwi или Вебмани!

WordPress
10 лет назад
PoToP
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Jason_Bourne
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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