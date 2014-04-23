Продающая страница в LPgenerator или WPpage.

Нужно сделать в LPgenerator или WPpage продающую страницу.

Оптимально хорошо, и как можно быстрее. ))

Напишите, пожалуйста, Ваши предложения по цене и времени.

С примерами подобного, если есть.

И как именно Вы гарантируете качество своей работы.