Продающая страница в LPgenerator или WPpage.

Есть сайт на Wordpress. За основу шаблона взята тема Responsive ( http://wordpress.org/themes/responsive). Задача - внести изменения в шаблон: 1. Правильное (responsive) отображение на iPhone, iPad и других мобильных устройствах. (в изначальную тему были внесены изменения предыдущим разработчиком, ...
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Нужно сделать в LPgenerator или WPpage продающую страницу.
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