Перенос информации с интернет-магазина

необходимо создать программу для наполнения базы скл получение данных происходит через апи, описание по ссылке http://www.infobus.eu/lang/ru/?page_id=2449
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать парсер для переноса информации о товарах (6000 наименований: заголовок, описание, картинки, артикул) с сайта дилера, и перенести её.
Сайт дилера - cms webassyst. Сайт поставщика, на который требуется перенести информацию, - cms opencart.
Указывайте сроки и стоимость работы.
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