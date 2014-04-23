Перенос информации с интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок129 просмотров
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Нужно написать парсер для переноса информации о товарах (6000 наименований: заголовок, описание, картинки, артикул) с сайта дилера, и перенести её.

Сайт дилера - cms webassyst. Сайт поставщика, на который требуется перенести информацию, - cms opencart.

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10 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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