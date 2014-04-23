Dle - фильтр поисковых слов

Приветствую.

Имеется сайт на cms Dle. Нужно сделать так что бы вводя в поисковую форму запрос: "Курительная смесь" производился поиск только по слову "смесь"

То есть реализовать список слов исключений, которые будут игнорироваться в поисковой форме.