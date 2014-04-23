Dle - фильтр поисковых слов

Необходимо разработать движок для сайта наподобие phobia.ru или сделать сайт на базе готовой системы управления с добавлением необходимого функционала. P.S. Если работаете с дизайнером сообщите еще стоимость разработки сайта "под ключ". P.P.S. Заказ не разовый, периодически появляется ...
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Приветствую.
Имеется сайт на cms Dle. Нужно сделать так что бы вводя в поисковую форму запрос: "Курительная смесь" производился поиск только по слову "смесь"
То есть реализовать список слов исключений, которые будут игнорироваться в поисковой форме.
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