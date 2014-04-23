Dle - фильтр поисковых слов

Веб-программированиеЗакрытнет заявок67 просмотров
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Приветствую.

Имеется сайт на cms Dle. Нужно сделать так что бы вводя в поисковую форму запрос: "Курительная смесь" производился поиск только по слову "смесь"

То есть реализовать список слов исключений, которые будут игнорироваться в поисковой форме.

10 лет назад
axselstan
Филатов 
27 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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