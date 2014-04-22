Нужно разработать скрипт реферальной системы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Требуется разработать скрипт 7 уровневой реферальной системы.

Бюджет обсуждается, пишите в личку.

Подробное ТЗ вышлю исполнителю.

10 лет назад
andekabrist
Андрей 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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