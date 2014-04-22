Нужно разработать скрипт реферальной системы

Сервис (devel.easyexpedit.com, prod.easyexpedit.com, сайт сервиса - www.easyexpedit.com) ищет разработчика WEB: Квалификация: javascript, angularjs, html/css. Нужен клиент-сайд скриптовик с опытом в angularjs и способный (=не брезгующий) делать минимальную вёрстку. Взаимодействие распределённой команды через Assembla, все исходники храним в SVN. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать скрипт 7 уровневой реферальной системы.
Бюджет обсуждается, пишите в личку.
Подробное ТЗ вышлю исполнителю.
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