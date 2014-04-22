Доработка сайта на opencart

ужна помощь в преобразовании (если так правильно называется)) запроса к базе. На странице просмотра видео выводится название артиста в в виде {$video_data.video_title} , идет обращение к таблице pm_video, строка video_title Пример: Benny Benassi - Cinema У меня есть список ...
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Нужен программист доработать сайт на opencart http://monoclecat.ru/
- привести фильтр к такому виду http://www.coastal.com/glasses
- добавить в форму заказа медицинских оправ выбор линз и рецепт
- правки мелких багов.
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