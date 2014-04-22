Создание интернет-магазин

$337
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок150 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен программист для натяжки и настройки интернет-магазина.

Специфика проекта:

- пакетный импорт и экспорт товаров (удобная работа с товарами при наполнении сайта, изменении цен, добавлении описаний в каждую отдельную карточку товара, фотографий, изменение параметров)

- цены товаров будут привязаны к курсу доллара и будут меняться по всему сайту при изменении курса доллара в панели управления.

- сайт будет работать с 1С (сервер или ПК еще решается)

- Количество товаров 5-10 тыс. позже возможно и более (важно предусмотреть)!

Оплата: 12000р. (работаем без предоплаты, но по факты выполненных работ готовы начать производить оплату частями - но по факты сделанных работ)

Просьба писать только свободным для работы и опытным программистам в работе с OpenCart!

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно. (24/7)

Ждем Ваших предложений!

Спасибо.

10 лет назад
fedorovdenis
Денис 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
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