Создание интернет-магазин

нужно сделать так, что бы фон менялся на главной странице сайта. пример: exoplatform.com. Цена 3$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист для натяжки и настройки интернет-магазина.
Специфика проекта:
- пакетный импорт и экспорт товаров (удобная работа с товарами при наполнении сайта, изменении цен, добавлении описаний в каждую отдельную карточку товара, фотографий, изменение параметров)
- цены товаров будут привязаны к курсу доллара и будут меняться по всему сайту при изменении курса доллара в панели управления.
- сайт будет работать с 1С (сервер или ПК еще решается)
- Количество товаров 5-10 тыс. позже возможно и более (важно предусмотреть)!
Оплата: 12000р. (работаем без предоплаты, но по факты выполненных работ готовы начать производить оплату частями - но по факты сделанных работ)
Просьба писать только свободным для работы и опытным программистам в работе с OpenCart!
Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно. (24/7)
Ждем Ваших предложений!
Спасибо.
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