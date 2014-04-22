Доработки php-сайта

Доработка сайта на джомсошал и адс менеджер. Сайт уже есть, но нужно поправить некоторые моменты. По джомсошал: 2. Настроить внешний вид главной старницы ( уменьшить обложку (длинну), увеличить немного аватар, настроить поле информация о пользователе). По адс менеджере: 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать доработки сайта на самописной php-системе.
Бюджет - по оценке исполнителя.
Подробности - по skype (в контактах).
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