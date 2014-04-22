Доработки php-сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок124 просмотра
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Необходимо реализовать доработки сайта на самописной php-системе.

Бюджет - по оценке исполнителя.

Подробности - по skype (в контактах).

PHP
10 лет назад
Stable100
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад