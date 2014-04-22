Установить таймер на сайт, подключить метрику

$15
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки112 просмотров
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Сайт на вордпрессс.

Надо:

1. Установить счетчик обратного счета даты

2. Прикрутить шрифт

3. Подключить метрику и аналитикс

4. Вывести рубрику отзывы

5. Подключить 1 контактную форму обратной связи

Оплата 500 вмр

10 лет назад
koshkaksu1980
Оксана 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад