Установить таймер на сайт, подключить метрику

Здравствуйте! Нужно разработать игру на flash`е. Вся графика будет предоставлена. Графика и тз сейчас в разработке, какие-то моменты будем сразу обсуждать с вами. В двух словах: игра по типу Subway surfer, только с машиной. 3D или псевдо-3D, ...
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Сайт на вордпрессс.
Надо:
1. Установить счетчик обратного счета даты
2. Прикрутить шрифт
3. Подключить метрику и аналитикс
4. Вывести рубрику отзывы
5. Подключить 1 контактную форму обратной связи
Оплата 500 вмр
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