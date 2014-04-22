Настройка синхронизация 1С с opencart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки106 просмотров
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Магазин по продаже одежды.

Настройка выгрузки цен и товаров, по средствам инструмента 1C exchange.

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OpenCart
10 лет назад
max-it
Полина 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
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