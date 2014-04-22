Настройка синхронизация 1С с opencart

Требуется доработать плагин http://wordpress.org/plugins/nomad-world-map/developers/ или написать новый который будет работать с его записями (location) или/и При создании/ редактировании (Add location/Edit location) записей в явном виде задавать позицию записи (Order) или/и Сортировать записи по одному из полей (Arrival) а не ...