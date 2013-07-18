Мы отлично поработали над сложнейшим проектом! Андрей специалист высокого уровня. Вникает в проект "с головой" подсказывает, помогает, придумывает как реализовать. Очень ответственный и отзывчивый. Как специалиста советую его на 100% с ним очень легко и приятно сотрудничать.