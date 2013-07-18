Необходимо провести оптимизацию сайта, посвященного оловянным солдатикам, для улучшения индексации в поисковых системах. Сайт имеет уникальный контент и собственные фотографии, но по-прежнему не показывает хороших результатов. Требуется анализ текущего состояния и внедрение рекомендаций для повышения видимости.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$800
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 часов назад
- $800
Требуется разработка интернет-магазина на платформе Opencart. Заказчик предоставит техническое задание и макеты для выполнения работы. Ожидается качественная реализация проекта с учетом всех деталей.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сделать скрытие неактивных опций, переделать сортировку. Стандартная функция скрытия не работает, заканчивается ошибкой.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Магазин по продаже одежды. Настройка выгрузки цен и товаров, по средствам инструмента 1C exchange. Срочно!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Разработка корпоративного сайта без наполнения. Система управления WordPress. Макет и ТЗ предоставим.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$800
10 баллов
3 года назад
Opencart
Отличный заказчик с интересным проектом! Полина всегда на связи, можно сказать 24/7. Детализированное ТЗ - очень удобно и приятно работать. Спасибо за проект, смело рекомендую как отличного заказчика! Продолжаем сотрудничество :)
Ответный отзыв
Мы отлично поработали над сложнейшим проектом! Андрей специалист высокого уровня. Вникает в проект "с головой" подсказывает, помогает, придумывает как реализовать. Очень ответственный и отзывчивый. Как специалиста советую его на 100% с ним очень легко и приятно сотрудничать.
$20
10 баллов
11 лет назад
Opencart
Все отлично, работаем не первый раз, все доступы предоставлены, оплата моментально! Рекомендую!
Ответный отзыв
Качественная, быстрая работа! Приятное общение. Рекомендую!
$400
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Отличный заказчик, грамотно ставит задачу и всегда на связи.
Ответный отзыв
Мы очень довольны работой! Специалист высококлассного уровня, ответственный и аккуратный. Всегда находится на связи, точно планирует сроки сдачи проекта.