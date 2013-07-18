max-it

Полина max-it

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 дня назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$800
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$800
10 баллов
3 года назад
Интернет магазин на Opencart
Opencart
Отличный заказчик с интересным проектом! Полина всегда на связи, можно сказать 24/7. Детализированное ТЗ - очень удобно и приятно работать. Спасибо за проект, смело рекомендую как отличного заказчика! Продолжаем сотрудничество :)
Мы отлично поработали над сложнейшим проектом! Андрей специалист высокого уровня. Вникает в проект "с головой" подсказывает, помогает, придумывает как реализовать. Очень ответственный и отзывчивый. Как специалиста советую его на 100% с ним очень легко и приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Допилить фильтр filterpro opencart
Opencart
Все отлично, работаем не первый раз, все доступы предоставлены, оплата моментально! Рекомендую!
Качественная, быстрая работа! Приятное общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
$400
10 баллов
12 лет назад
Разработка сайта на WordPress
WordPress
Отличный заказчик, грамотно ставит задачу и всегда на связи.
Мы очень довольны работой! Специалист высококлассного уровня, ответственный и аккуратный. Всегда находится на связи, точно планирует сроки сдачи проекта.
Ответный отзыв