Интернет магазин на Opencart

$800
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка117 просмотров
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Разработка интернет магазина, ТЗ и макеты вышлю.

OpenCart
2 года назад
max-it
Полина 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Dv1zhok
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
2 года назад
$800
20 дней
RUB
Мы отлично поработали над сложнейшим проектом! Андрей специалист высокого уровня. Вникает в проект "с головой" подсказывает, помогает, придумывает как реализовать. Очень ответственный и отзывчивый. Как специалиста советую его на 100% с ним очень легко и приятно сотрудничать.
Отличный заказчик с интересным проектом! Полина всегда на связи, можно сказать 24/7. Детализированное ТЗ - очень удобно и приятно работать. Спасибо за проект, смело рекомендую как отличного заказчика! Продолжаем сотрудничество :)
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