Наладить скрипты на Wordpress

Требуется веб-мастер (дизайнер-программист) для проектов в сети. От вас знания: DLE, Wordpress. PHP, JS, jQuery. Дизайн, верстка. Натяжка на скрипты. Опыт в SEO. Работа в RU и иностранных сегментах. Пишите контакты ICQ, jabber, Skype.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Wordpress. Там используется плагин Visual Composer, который почему-то работает некорректно, постоянно слетают скрипты. Сейчас не работает связка Contact Form и Fancybox, и калькулятор.
Нужно наладить работу скриптов, пишите цену. Сделать нужно сегодня.
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