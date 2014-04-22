Наладить скрипты на Wordpress

Есть сайт на Wordpress. Там используется плагин Visual Composer, который почему-то работает некорректно, постоянно слетают скрипты. Сейчас не работает связка Contact Form и Fancybox, и калькулятор.

Нужно наладить работу скриптов, пишите цену. Сделать нужно сегодня.