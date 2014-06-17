Вывод фото в списке последний сообщений (Webasyst)

Здравствуйте. Для cms Webasyst 309 версия, необходимо добавить возможность вывода фотографии в списке последний сообщений из блога. Способ на ваш выбор, либо просто фотография берется из статьи, например первая, или указывается в при редактировании статьи отдельно, или другим способом если есть какие-то идеи. Работа не длительная нужно сделать за сегодня-завтра, так что просьба отвечать тем кто сейчас не занят. В конце работы от вас список измененных файлов, работа ведется на вашем сервере или на моем как вам удобнее. В заявке указывайте пожалуйста есть ли опыт работы с этой Cms.