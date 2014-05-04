Есть сайт http://bit.ly/PnvOx7 - необходимо написать мини рейтинг компаний форекс брокеров, который не будет связан с сайтом.

Собственно примерный функционал, можно посмотреть на сайте http://brokeruforex.ru

У меня есть полное ТЗ по тому что мне нужно, если Вы можете оценить порог начальной стоимости без ТЗ - пишите цену и сроки, если Вам необходимо взглянуть на ТЗ и потом дать оценку по стоимость и срокам, пишите в ЛС - скину ссылку в Google Docs!

Если хотите разработать на какой-то CMS, предлагайте!!!

Сразу по оплате, бюджет для данной разработки не маленький и не большой, в любом случаи за качественно проделанную работу - оплата будет достойная и своевременная. Без предоплат!!! Оплата по факту работы, возможно в несколько этапов.