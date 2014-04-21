Проапгрейдить игровой сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Ко мне в студию обратился неординарный клиент. С подобным лично не сталкивался, но и прогонять неохота.

ТЗ от него таково:

"obigrayka.com

там игра между двумя участниками на реальные деньги ,ставки 50 на 50. К этой игре хочу добавить еще одну игру,где игрок будет ставить ставку ,а второму игроку будет предлагать ставку которую хочет выиграть сам и 5 вариантов ответа ,если игрок угадывает то деньги со счета в игре переходят на счет тому или иному игроку .Вариантов ответов должно быть 100 и ставка 0 тоже чтобы работала."

Если есть люди, готовые взяться за подобное задание, пишите в ЛС или сразу сюда.

10 лет назад
Hammerheart
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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