Проапгрейдить игровой сайт

Ко мне в студию обратился неординарный клиент. С подобным лично не сталкивался, но и прогонять неохота.

ТЗ от него таково:

"obigrayka.com

там игра между двумя участниками на реальные деньги ,ставки 50 на 50. К этой игре хочу добавить еще одну игру,где игрок будет ставить ставку ,а второму игроку будет предлагать ставку которую хочет выиграть сам и 5 вариантов ответа ,если игрок угадывает то деньги со счета в игре переходят на счет тому или иному игроку .Вариантов ответов должно быть 100 и ставка 0 тоже чтобы работала."

Если есть люди, готовые взяться за подобное задание, пишите в ЛС или сразу сюда.