Проапгрейдить игровой сайт

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Ко мне в студию обратился неординарный клиент. С подобным лично не сталкивался, но и прогонять неохота.
ТЗ от него таково:
там игра между двумя участниками на реальные деньги ,ставки 50 на 50. К этой игре хочу добавить еще одну игру,где игрок будет ставить ставку ,а второму игроку будет предлагать ставку которую хочет выиграть сам и 5 вариантов ответа ,если игрок угадывает то деньги со счета в игре переходят на счет тому или иному игроку .Вариантов ответов должно быть 100 и ставка 0 тоже чтобы работала."
Если есть люди, готовые взяться за подобное задание, пишите в ЛС или сразу сюда.
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