Сайт из 1 эксель-талицы

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Нужно сделать сайт:
На сайте должна быть таблица Эксель (с вкладками).
Изменять таблицу можно через административную панель вручную или с помощью экспорта Эксель-файла.
Должно быть учтено то, что в таблице может стать больше вкладок.
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