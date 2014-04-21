Скрипт загрузки файлов

Необходим скрипт загрузки больших файлов на сайт.

Требуется от скрипта:

1) Возможность загружать файлы больших размеров(до 400 МБ) и любых расширений(zip, mp3, jpg и т.п.)

2) Возможность просто встроить его в сайт. Например при добавлении новостей в БД сайта.

3) Загрузка файла без перезагрузки страницы с выводом прогресбара.

4) После загрузки, вывод имени файла для дальнейшего занесение его в БД.

Сроков выполнения нет можно делать долго, но качественно. По цене предлагайте сами. :)