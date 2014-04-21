Модернизировать слайдер

Бюджет по договоренности

На стандартный модуль слайдшок Опенкарт нужно сделать боковое меню.

что-то наподобие этого http://www.wowslider.com/ru/responsive-slideshow-chess-blinds-demo.html

Только вместо превьюшек картинок, должен быть текст. см в прил.

Размер на макете (изображения) не брать в расчет. Размер банера должен задоваться в админке, все стандартно.

Просто нужно прикрутить меню. и по клику на пункты меню, слайдер должен менятся, а элемен меню становится активным(менять цвет). Все то же самое как происходит при клике на точки в стандартном слайдшой.

Пишите цену и сроки

https://st.fl.ru/projects/upload/201404/f_3765353e2dd6680d.png