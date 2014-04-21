Нужно доработать скрипт

Необходим скрипт импорта данных курсов валют с cbr.ru http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=SXML Достаточно иметь на выходе в скрипте 2 переменные EUR и USD
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт (site1.ru) на HTML, все страницы статические.
Страницы имеют названия:
p=123.html
p=343.html,
где заместо p может быть любая другая переменная. Цифры в названии также могут быть любыми.
Есть скрипт, который отображает все страницы данного сайта с другого домена (site2.ru). Т. е. этот скрипт стягивает страницы с удаленного сервера и выводит на текущем.
Т.е. получается, что страницы того сайта (site1.ru) открываются на текущем по адресу:
site2.ru/script.php?p=123.html
Также данный скрипт делает следующее:
- создает кеш всех открытых страниц, который хранится в отдельном файле
- ставит заданный touch на самого себя и файлы кеша
Нужно:
1. Убрать функцию создания кеша
2. Сделать установку заданных прав на этот файл. Т. е. чтобы при первом открытии скрипт сам ставил на себя заданные права
3. Также нужно доработать следующее:
Есть еще один скрипт (клоакинг), который ставится на домен, где физически находятся страницы (site1.ru). Суть скрипта: в каждую html страницу подключается 2 js и 1 php файл. В php файле содержится зашифрованная через ionCub база ip адресов поисковиков (Яндекс и Гугл). Если заходит на страницу поисковик, ему отдается содержимое первого js скрипта, если человек, то содержимое второго скрипта.
Если открывать страницы с текущего домена (site1.ru), то клоакинг работает, а если открывать с другого через наш скрипт site2.ru/script.php?p=123.html, который стягивает страницы с удаленного сервера, то клоакинг не работает (видимо, какие-то конфликты возникают).
Примечание: скрипт клоакинга работает только с того сервера, где установлен ionCub. На сервере, где физически находятся html страницы, он стоит. На сервере, где располагается скрипт, стягивающий страницы, ioCubа нет.
Нужно сделать так, чтобы скрипт клоакинга работал и с удаленного сервера.
Важно: при этом нельзя использовать файл .htaccess на сервере, где стоит скрипт, стягивающий страницы.
Примечание: во время тестов была задана через .htaccess возможность обработки php в html-файлах.
Функция touch должна также работать.
Также все это должно работать на любом сервере.
Жду ваших заявок!
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