Требуется написать программу для Youtube и ВК

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Необходимо написать программу/скрипт, которая будет каждые несколько минут проверять список каналов на YouTube на предмет новых видео, и добавлять видео в список видеозаписей группы, и с каждым новым видео делать отдельную запись в группу ВКонтакте.

Требуется, чтобы:

-частота проверки каналов на youtube задавалась вручную

-список каналов также указывался вручную

-была возможность установить ограничение, чтобы скрипт брал только видео, которые короче XX минут (XX - задается вручную)

-при добавлении видеозаписи, в ее описании добавлялся один и тот же текст (текст указывается вручную).

Сервер (хостинг) и домен для размещения на нем программы имеется.

Если требуются какие-нибудь пояснения, постараюсь ответить на вопросы.

10 лет назад
Bots_man
Павел 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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