Нужно доработать скрипт

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Есть сайт (site1.ru) на HTML, все страницы статические.

Страницы имеют названия:

p=123.html

p=343.html,

где заместо p может быть любая другая переменная. Цифры в названии также могут быть любыми.

Есть скрипт, который отображает все страницы данного сайта с другого домена (site2.ru). Т. е. этот скрипт стягивает страницы с удаленного сервера и выводит на текущем.

Т.е. получается, что страницы того сайта (site1.ru) открываются на текущем по адресу:

site2.ru/script.php?p=123.html

Также данный скрипт делает следующее:

- создает кеш всех открытых страниц, который хранится в отдельном файле

- ставит заданный touch на самого себя и файлы кеша

Нужно:

1. Убрать функцию создания кеша

2. Сделать установку заданных прав на этот файл. Т. е. чтобы при первом открытии скрипт сам ставил на себя заданные права

3. Также нужно доработать следующее:

Есть еще один скрипт (клоакинг), который ставится на домен, где физически находятся страницы (site1.ru). Суть скрипта: в каждую html страницу подключается 2 js и 1 php файл. В php файле содержится зашифрованная через ionCub база ip адресов поисковиков (Яндекс и Гугл). Если заходит на страницу поисковик, ему отдается содержимое первого js скрипта, если человек, то содержимое второго скрипта.

Если открывать страницы с текущего домена (site1.ru), то клоакинг работает, а если открывать с другого через наш скрипт site2.ru/script.php?p=123.html, который стягивает страницы с удаленного сервера, то клоакинг не работает (видимо, какие-то конфликты возникают).

Примечание: скрипт клоакинга работает только с того сервера, где установлен ionCub. На сервере, где физически находятся html страницы, он стоит. На сервере, где располагается скрипт, стягивающий страницы, ioCubа нет.

Нужно сделать так, чтобы скрипт клоакинга работал и с удаленного сервера.

Важно: при этом нельзя использовать файл .htaccess на сервере, где стоит скрипт, стягивающий страницы.

Примечание: во время тестов была задана через .htaccess возможность обработки php в html-файлах.

Функция touch должна также работать.

Также все это должно работать на любом сервере.

Жду ваших заявок.

10 лет назад
seowin
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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