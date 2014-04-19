Пройти по ссылкам и отобразить их содержимое

Сайт на джумла (Zoo)

Результат поиска - список ссылок

нужно чтобы вместо ссылок отображалось их содержимое

результат работы скрипта - табличка с содержимым ссылок

одна ссылка - одна строка таблицы

сайт http://409241.alexmix.web.hosting-test.net/index.php

Пункт меню Расширенный поиск

Кнопка: "Поиск по виду материала"

Выбираете, например - "Бумага"

отмечаете чекбокс "Кассовая лента"

в итоге получаете список из нескольких ссылок ----- НУЖНО чтобы вместо ссылок отображалось их содержимое

Прмер того что нужно

Кнопка "искать по названию предприятия" - пустое поле оставляете и получается табличка с позициями

такая же таблица должна получиться в результате работы скрипта