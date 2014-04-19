Адаптировать скрипт под модуль Joomla

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Есть простой скрипт расчета стоимости услуги. Нужно его переделать в модуль Joomla 1.0

Joomla
10 лет назад
baltuk
Олег 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад