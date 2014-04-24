Нужна доработка скрипта

Веб-программированиеЗавершен6 заявок195 просмотров
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Есть скрипт на php+MySQL, который нужно доработать. Напишете сколько это будет стоить и какие сроки.

Инструкция по работе со скриптом, исходники+база и ТЗ на доработку в прикрепленных файлах.

10 лет назад
romsta
Роман 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$45
1 день
Олег сразу выделился на общем фоне заявок от фрилансеров, тем что нашел недочеты в ТЗ и сразу же предложил варианты, чтобы их поправить. По ходу работы также внес свои правки, которые положительно отразились на работе скрипта. В итоге - качественная и выполненная в срок работа. Рекомендую Олега, как хорошего специалиста.
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