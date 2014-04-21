Php curl авторизация

Скрипт авторизации ( я так понимаю с использованием курла )

Есть адрес сайта _https://www.admitad.com/ru/webmaster/ в котором есть форма логина и пароля ( id_login id_password )

нужно в файле прописывать логин и пароль от 2 аккаунтов. После авторизации выводить данные из:

За сегодня

RUBТУТ ЦИФРА

Эту цифру в переменную и echo выводом.

т.е. результат работы этого скрипта должен быть такой:

Аккаунт 1: цифра

Аккаунт2: цифра

Доступы дам. Для тех, кто знаком с curl работа на 5 минут.