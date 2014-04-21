Php curl авторизация

$8
Веб-программированиеЗавершен3 заявки218 просмотров
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Скрипт авторизации ( я так понимаю с использованием курла )

Есть адрес сайта _https://www.admitad.com/ru/webmaster/ в котором есть форма логина и пароля ( id_login id_password )

нужно в файле прописывать логин и пароль от 2 аккаунтов. После авторизации выводить данные из:

За сегодня

RUBТУТ ЦИФРА

Эту цифру в переменную и echo выводом.

т.е. результат работы этого скрипта должен быть такой:

Аккаунт 1: цифра

Аккаунт2: цифра

Доступы дам. Для тех, кто знаком с curl работа на 5 минут.

PHP
10 лет назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Yoo_Vytaliy
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$8
1 день
Виталий замечательный исполнитель! Моя задача слегка не стандартна. Я создал тендер, выбрал исполнителя изначально другого, с более прокаченным "аккаунтом", однако тот сославшись на "тяжелую систему авторизации" заказ провалил. Виталий выполнил все быстро. Скрипт работает. На ходу внес некоторые изменения и пожелания, которых не было в Т3. Буду обращаться. Спасибо!
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