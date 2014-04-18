2 скрипта на сайт

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка165 просмотров
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1.

Нужен скрипт, такой как на сайте www.okna5.ru - справа, называется Ночная Скидка.

Чтобы в определенные (настраиваемые) часы он появлялся и предлагал оставить контакты. С добавлением события для цели в Метрике.

В принципе, можно прямо с сайта "смоделировать".

2.

Скрипт, который будет принимать введенный запрос пользователя в яндексе (директ) и при отправке им заявки с сайта будет добавлять его к контактам

Цену и сроки пожалуйста

10 лет назад
Sho_Me
Максим 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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