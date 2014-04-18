CMS -генерирующая ссылки, рыба текст

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Скрипт умеющий генерировать контент, ссылки(названия) из текстового файла.

Задача создать скрипт для генерации контента и названий(ключевых слов).

1. SEO friendly url, ЧПУ ссылки поддерживаются.

2. Генерирует слова из списка .txt -они же создают названия страниц, и генерируют ссылки (ЧПУ)

3. Генерирует рыба-текст. Это контент, который отображается на странице

На примере:

Скачать кинофильм Операция-Ы

- слово взято из списка, в txt (пункт 2)

Ат шэа факэтэ вэрйтюж вюльпутаты. Нэ хомэро пошжим зэнтынтиаэ нам, альяквюам лыгэндоч дэлььиката прё ат. Бонорюм пропрёаы патриоквюы ку ючю, экз дуо экшырки нужквюам. Жольюта граэко июварыт эи ючю. Квуым пожйдонёюм аргюмынтум ку дуо, ыт ножтрюд пробатуж дуо, эож эрат ножтрюм фачтидёе экз. Ат нык вэниам мюнырэ, ад кюм квуым дектаж.

- автоматическая генерация на русском языке (пункт 3)

Это функция настраивается в конфиге, там можно задать парамент генерации рыба-текста скажем 300, 500, или 1000 знаков(настраиваемая функция). И на всех страницах отображаются разные слова, разное написание текста.

4. Возможность прикрутить любой шаблон за 5 минут

Поддержка тегов: {title}, {key-name}, {gen-text} -как то так, на ваше усмотрение

Например как у GetSimple, либо как у DLE

5. Админка, не нужна, настройки в конфиге

6. Кеширование страниц, один раз зашел, страница создана, или как то на ваше усмотрение, главное чтоб сайт не нагружал хостинг

10 лет назад
exz26
Арман 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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