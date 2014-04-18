Здравствуйте Требуется сделать всплывающие блоки с информацией Пример реализации www. zem holm. ru/genplan/ Т.е есть картинка, на ней есть план строительства, при наведении на дома, всплывает окно с информацией о выбранном доме. ...
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Нужен грамотный joomla-программист
Необходимо доработать функционал компонента JoomShopping, подробное обсуждение и ТЗ в личной переписке с исполнителем
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