Нужно несколько парсеров для веб-приложения

1. Нужен скрипт, такой как на сайте www.okna5.ru - справа, называется Ночная Скидка. Чтобы в определенные (настраиваемые) часы он появлялся и предлагал оставить контакты. С добавлением события для цели в Метрике. В принципе, можно прямо с ...