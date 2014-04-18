Нужно несколько парсеров для веб-приложения

1. Нужен скрипт, такой как на сайте www.okna5.ru - справа, называется Ночная Скидка. Чтобы в определенные (настраиваемые) часы он появлялся и предлагал оставить контакты. С добавлением события для цели в Метрике. В принципе, можно прямо с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть приложение в котором надо дописать несколько парсеров, а также добавить функционал.
Скрипт писался с применение ООП
Ищется опытный PHP – программист с наличием свободного времени
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