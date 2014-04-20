Небольшие изменения в JavaScript калькулятор

Веб-программированиеЗавершен11 заявок139 просмотров
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Внести небольшие изменения в JavaScript калькулятор, а именно необходимо менять значение и отключать поле select при отметке галочкой одного из checkbox

Javascript
10 лет назад
WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Задача решена быстро и качественно. Сотрудничеством доволен.
Сотрудничество удалось ;) Четкая задача, своевременная оплата, один позитив!
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