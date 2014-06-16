Нужен скрипт камбекера

$500
Веб-программированиеЗавершен3 заявки185 просмотров
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Нужен скрипт камбекера, но чтобы вместо серого окна, можно было свое вставить(в виде картинки, а также кликабельные кнопки), а также окно, где можно встроить форму для мыла и сохранения мыла на сервере.

Понимаю, что два разных скрипта и готов оба отдельно оплатить.

Пример работы камбекера(попробуйте закрыть окно с этим сайтом)

xn--90abgfmdr7bal.xn--p1ai/bank4.html

10 лет назад
denfromalex
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
10 лет назад
$500
5 дней
Все ок
Все отлично. Четкая задача, оплата по проверке. Рекомендую!