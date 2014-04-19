Программа по поиску писем на почте

В нашу компанию требуется самостоятельный, ответственный PHP программист для удаленной работы. Оформим официально по вашему желанию. В будущем, возможна офисная (offline) работа в одном из наших представительств (Москва, Казань). Обязательные знания: HTML, CSS, PHP, MySQL, JS (JQuery). Работа ...
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Нужно написать программу следующего типа:
При запуске появляются 2 кнопки и 1 поле.
1 кнопка - "Обзор", через которую нужно выбрать список аккаунтов на почте yandex в формате login;pass.
1 поле - "Ключевое слово", в которое нужно ввести запрос, который будет вводиться в каждом аккаунте yandex через стандартный поиск.
2 кнопка - "Начать", которая запускает процесс.
Процесс следующий:
Авторизация в первом аккаунте, ввод в стандартный поиск yandex ключевого слова, которое было указано в поле и если появились письма, вместо фразы: "Не нашлось ни одного письма. Попробуйте задать новый запрос", то запоминаем этот аккаунт.
Так дальше в следующий аккаунт и так до последнего аккаунта, затем все те аккаунты, которые мы запоминали - сохраняются в папку с программой в текстовой файл good.txt
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