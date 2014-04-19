Нужен специалист по WordPress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка165 просмотров
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Здравствуйте, необходимо разработать блоговый сервис средней сложности.

На основе WordPress, в виде надстроек.

Оплата поэтапная, за каждую надстройку (модуль) по отдельности.

Более подробно напишу кандидатам.

Спасибо.

WordPress
10 лет назад
designeeded
Антон 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад