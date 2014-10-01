PHP программист удаленно (HTML,CSS,PHP,MySQL,JS)

В нашу компанию требуется самостоятельный, ответственный PHP программист для удаленной работы.

Оформим официально по вашему желанию.

В будущем, возможна офисная (offline) работа в одном из наших представительств (Москва, Казань).

Обязательные знания: HTML, CSS, PHP, MySQL, JS (JQuery).

Работа состоит в создании сайтов визиток, корпоративных сайтов, интернет-магазинов, больших интересных Стартап проектов.

Используем CMS, обычно это MODX.

Приветствуется знание ООП, опыт с фреймворком Yii, NoSQL, создание приложений.

Приветствуется понимание и умение оценивать дизайн, удобство пользователей.

Ждем, что соискатель умеет принимать решения, достаточно инициативный, чтобы самостоятельно быстро и логично решать задачи.

Приятно было бы увидеть в качестве соискателя молодого человека до 25 лет, без вредных привычек.

Ждем заявок с краткой информацией о себе, и навыках, что для вас важно в работе, чего хотите достигнуть, портфолио.

Компании, посредники и менеджеры программистов просим не обращаться.