Требуется написать ТЗ

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Есть зарубежный сайт freelance (адрес будет дан исполнителю).

Требуется описать функционал сайта в виде ТЗ.

ТЗ включает три части - фронтпейж, юзер часть, админ часть.

10 лет назад
oshik
Ирина 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад