API импорт подписчиков в MailChimp

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Нужно настроить API импорт подписчиков с сайта в аккаунт MailChimp.

Настроить валидацию при заполнении полей.

И вывод сообщения с оповещением после отправки формы.

Оплата после выполнения и проверки работы.

10 лет назад
VladimirIlyin
Владимир 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад