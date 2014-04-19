Настроить подписку на Feedburner

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки131 просмотр
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При подключении фидбернера выдает ошибку: Received HTTP error: "Not Found" while fetching source feed. Нужно исправить. Оплата киви.

10 лет назад
Solomon321
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
podbelinsky
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$10
1 день
Рекомендую. Работу выполнил гораздо раньше оговоренных сроков в лучшем виде.
Иван, отличный заказчик. Все объяснил как надо, оплатил вовремя. Советую с ним работать)
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