СЕО правки на сайтах (постоянно)

Необходим на проектную работу (по несколько задач в неделю стабильно) верстальщик-программист.

Небходимо реализовывать СЕО правки на сайтах с любым движком, который может попасться на пути - Я вижу, что это должен быть опытный человек знающий основную массу CMS или смышленый верстальщик! :)

Пример задач, которые нужно реализовывать в рамках одного сайта (предположим это джумла, а может быть и modx, wp, bitrix, dle, самопис):

1. Сделать ЧПУ транслитом (сейчас на русском)

2. Оптимизировать картинки

3. Указать время жизни кеша

4. Включить gzip

5. В сайдбаре заголовки меню в Н2. Заголовки новостей на главной и в категориях Н1. Исправить.

6. Нет description. Поставить плагин

7. 404 сделать более информативной

8. Сделать хлебные крошки

9. Верхнее меню, ссылка на нерабочий форум. Модуль коментариев и сами коментарии со ссылками. Все убрать

10. В верхнем меню удалить форум. При посещении пункт меню выделять

11. Телефоны в шапке сайта сделать текстом

12. Разместить карту проезда в контактах

13. Сделать увеличение картинок на сайте.

14. В анонсе поста (новости) выводить только часть поста. Убрать автора публикации, перенести вниз дату, сделать справа внизу кнопку "читать далее"

15. Поставить модуль похожих постов

16. Правый сайдбар полностью рестуктурировать. Убрать рассылку и карту сайта. Надо разбить посты на категории и подкатегории.

Прошу в приват описать стоимость данного комплекса работ. (примерно)

Или стоимость работы часа, если так будет трудно понять.