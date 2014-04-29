Добавление гугл карты для проекта на яндекс карте

Добрый день,

Необходимо для итальянской версии сайта http://l-map.it/ показывать гугл карту со всем функционалом заложенным в сайт. Ищется человек разбирающийся в 2-х api сразу.

+ на обоих картах:

http://prntscr.com/3auid3 при клике из списка найденных представителей необходимо чтобы происходило раскрытие подробностей точки (сейчас карта только перемещается к этой точке, но содержимое точки не открывается)

опять же по клику на точке -- в списке не идёт выделение на какого именно представителя мы кликнули на карте

Рассчитываю на трудозатраты до 4 часов ~2000+ руб.

Исходники сайта присылаю.

Оплата на карту, после ознакомления с рабочим сайтом через скайп.

Будут еще задания по этому проекту.