Garrri4

Юрий Garrri4

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программирование со знанием WordPress API

    Добрый день, Ищется человек, хорошо знакомый с WordPress API и способный квалифицированно перенести функционал с самописа на такую заготовку http://demo.powerthemes.club/themes/couponxl/ Для старта хочу перенести функционал добавления акции с сайта http://prosto-kupon.ru/ на ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсинг с разбором

    Добрый день, Необходим парсинг компаний со страницы http://boombate.com/archive/companies и далее постранично. Что должно получиться: Таблица с 3-мя столбцами Полное название Краткое название ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн 4 баннеров и 2х подложек

    Добрый день, Интересует оформление баннерами главной страницы http://tb.uklife.ru/ На ней есть место для 4-х баннеров, тексты остаются на своих местах, нужно взять контент из под ссылок, на которые они ведут и ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мастерам регулярных выражений, парсинга

    Добрый день, Необходимо обработать колонку в xlsx файле product_inf Пример: "Боди с мягкой чашкой, горизонтальным швом и боковой поддержкой. Чашка Galiego. Cостав: основная ткань - 80% полиамид, ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка на PrestaShop

    $1000

    Здравствуйте, ищется человек имеющий опыт поднятия работающего магазина на PrestaShop для русскоязычных пользователей. В наличии мини-ТЗ и купленный шаблон http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/48661.html При выборе исполнителя буду учитываться реализованные магазины.

    HTMLPrestaShop
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать блок резиновым

    $50

    Добрый день, 1. Необходимо продлить левый блок на сайте http://l-map.ru/ до низа и сделать плашку "Найденные представительства" резиновой. 2. Заменить скроллбар в плашке "Найденные представительства" на другой (есть спрайт) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавление гугл карты для проекта на яндекс карте

    $100

    Добрый день, Необходимо для итальянской версии сайта http://l-map.it/ показывать гугл карту со всем функционалом заложенным в сайт. Ищется человек разбирающийся в 2-х api сразу. + на обоих картах: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Работа над каталогом бельевого сайта

    $100

    Требуется контент-менеджер для работы над каталогом бельевого сайта. 1. Необходимо отредактировать по наличию каталог на сайте. Те позиции, которые отсутствуют в списке (наличие на складе) – скрыть из публикации, а те, которые ...

    Joomla
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощник для периодических заданий по дизайну

    $100

    Здравствуйте, ищу помощника, кому нравиться выполнять несложные задания на постоянной основе. Требования: - Растровый граф. редактор - Векторный граф. редактор - Наличие портфолио Обязанности - ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется помощник веб-мастера

    $250

    В связи с увеличением объема задач по своим сайтам ищу помощника на постоянную работу. Проекты разноплановые, скучать не придется. Знакомство со спектром задач постепенно. Требования: - Быстрая обучаемость - Excel ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

sholex
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Парсинг с разбором
Хороший заказчик с четкими задачами и своевременной оплатой. Однозначно рекомендую.
Все, что хотел получил, качество на высоте!
Ответный отзыв
OksanaGapeeva
Оксана 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$75
10 баллов
11 лет назад
Обработка исходников фотографий, заполнение экселя
Очень благодарна Юрию за сотрудничество. Человек действительно ценит работу исполнителей - оплата в срок, еще и с дополнительным вознаграждением. Спасибо, рекомендую!:-)
Работа выполнена с соблюдением сроков, с энтузиазмом. Спасибо.
Ответный отзыв
sankus
46 лет
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Мастерам регулярных выражений, парсинга
HTML
Толковый адекватный заказчик. Рекомендую
Работа принята, реализация лучше, чем хотел.
Ответный отзыв
chez_rd
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Сделать блок резиновым
Адекватный заказчик, платит адекватные деньги. Уважительно общается. Приятно было иметь дело.
В своем деле Евгений специалист, как фрилансер собран и ответственен. Рекомендую исполнителя к сотрудничеству.
Ответный отзыв
sabinov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Добавление гугл карты для проекта на яндекс карте
Правильная постановка задачи. Заказчик знает чего он хочет. Оплата в срок. Приятно работать.
Очень понравилось работать с Александром. Продемонстрировал хорошие знания требуемого языка, на связи в нужный момент, соблюдает заявленный срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
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