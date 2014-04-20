Добрый день, Необходим плагин к WordPress, работающий с api Яндекс.Метрики, Google Analytics и SeRanking - https://seranking.ru/api.html Схема работы: 1. бекэнд для настройки опций подключения к сервисам 2. шорткод для ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Ищется человек, хорошо знакомый с WordPress API и способный квалифицированно перенести функционал с самописа на такую заготовку http://demo.powerthemes.club/themes/couponxl/ Для старта хочу перенести функционал добавления акции с сайта http://prosto-kupon.ru/ на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Необходим парсинг компаний со страницы http://boombate.com/archive/companies и далее постранично. Что должно получиться: Таблица с 3-мя столбцами Полное название Краткое название ...Завершен10 лет назад
Добрый вечер, Требуется обработать фотографии, для 283 товаров Последовательность действий такова: 1. Берем из файла product_code 2. Делаем запрос в гугле site:probelio.ru Re 28 2 ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, Интересует оформление баннерами главной страницы http://tb.uklife.ru/ На ней есть место для 4-х баннеров, тексты остаются на своих местах, нужно взять контент из под ссылок, на которые они ведут и ...Баннеры11 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, Необходимо обработать колонку в xlsx файле product_inf Пример: "Боди с мягкой чашкой, горизонтальным швом и боковой поддержкой. Чашка Galiego. Cостав: основная ткань - 80% полиамид, ...Завершен11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, ищется человек имеющий опыт поднятия работающего магазина на PrestaShop для русскоязычных пользователей. В наличии мини-ТЗ и купленный шаблон http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/48661.html При выборе исполнителя буду учитываться реализованные магазины.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, 1. Необходимо продлить левый блок на сайте http://l-map.ru/ до низа и сделать плашку "Найденные представительства" резиновой. 2. Заменить скроллбар в плашке "Найденные представительства" на другой (есть спрайт) ...Завершен11 лет назад
- $100
Добрый день, Необходимо для итальянской версии сайта http://l-map.it/ показывать гугл карту со всем функционалом заложенным в сайт. Ищется человек разбирающийся в 2-х api сразу. + на обоих картах: ...Завершен11 лет назад
- $100
Требуется контент-менеджер для работы над каталогом бельевого сайта. 1. Необходимо отредактировать по наличию каталог на сайте. Те позиции, которые отсутствуют в списке (наличие на складе) – скрыть из публикации, а те, которые ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, ищу помощника, кому нравиться выполнять несложные задания на постоянной основе. Требования: - Растровый граф. редактор - Векторный граф. редактор - Наличие портфолио Обязанности - ...Баннеры9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
В связи с увеличением объема задач по своим сайтам ищу помощника на постоянную работу. Проекты разноплановые, скучать не придется. Знакомство со спектром задач постепенно. Требования: - Быстрая обучаемость - Excel ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад