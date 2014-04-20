PHP-программисты в отраслевой портал

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Для работы над отраслевым порталом требуются php-разработчики.

MyFrame 7

1й этап – агрегатор оборудования (аналог Яндекс-Маркета)

2й этап – биржа проектов (аналог фриланса)

3й этап – сообществе (проф. соц. сеть)

PHP
10 лет назад
Perreira
Николай 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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